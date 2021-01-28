Edirne’de yaban hayvanları için doğaya 2,5 ton yem bırakıldı

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE (DHA)- EDİRNE’de, etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya 2,5 ton yem bırakıldı.

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için çalışma başlattı. Ekipler, Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal’ın da katılımıyla kırsal bölgelere 2,5 ton yem bıraktı. Yaban hayvanlarına yönelik besleme çalışmalarının süreceği bildirildi.

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