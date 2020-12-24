Edirne’de uyuşturucu operasyonu: tutuklama

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE’nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda evde yapılan aramada 252 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik yapılan çalışmalar sonucu Yenimescit Mahallesi’ndeki evde arama yaptı. Polisin eve girdiği sırada pencereden dışarı atılan poşet ile evdeki poşet, kağıt ve kavanozlar içinde toplam 252.9 gram bonzai, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 585 TL nakit para ve sayfaları paketlemede kullanılan kitap ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, olayla ilgili Ü.G., S.G. ve Ü.G. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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