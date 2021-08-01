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Ana Sayfa Güncel Haberler Edirne’de Türk vatandaşı, Yunanistan tarafından açılan ateşle öldürüldü/ Ek fotoğraflar
Pençe Harekatı bölgesinde taciz ateşi açıldı; 1 asker şehit oldu (2)
BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Harekatı bölgesinde yol emniyetine çıkan askerlere, teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş...
Çoban hırsız sanıp ateş etti; dayı- yeğen öldü
Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA)- ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, hayvan alım satımı yapan Emrah Kara (34) ile yeğeni Eflatun Karaduman (19), gece yarısı kamyonetle geldikleri ağılda çoban L.K.'nin (17)...
Apartmandaki yangında mahsur kalan yaşlı kadınları, itfaiye ekibi taşıdı
Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da 5 katlı binanın birinci katında mutfak kısmında çıkan yangında üst katta mahsur kalan Latife Öztürk (79) itfaiye erinin sırtında, Ümmühan Öztürk de (89) tekerlekli sandalyeyle aşağı...
Nizip’te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Ahmet KILIÇ/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Adaklı ve Dayıdağı Mahallesi arasında bulunan ormanlık alanda bilinmeyen...