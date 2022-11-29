Edirne’de TIR ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)- EDİRNE’de TIR’a çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Edirne – Kapıkule karayolu üzerinde meydana geldi. R.C. idaresindeki AB 046 GK plakalı TIR, Kema köy yakınlarına geldiği sırada kavşaktan dönüş yapmak istedi. A.M. idaresindeki 39 NR 192 plakalı otomobil ise bu esnada TIR’ın dorsesine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan otomobilin sürücü A.M. ve araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ile birlikte polis ve jandarma ekipleri de sevk edildi. Sağlık ekipleri araçtaki yaralılara ilk müdahalelerinin ardından 3’ünü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2’sini ise Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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