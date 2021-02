Edirne’de tarlalar buz pistine döndü, süs havuzları dondu

Ali Can ZERAY- Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE’de hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceye düşmesiyle birlikte daha önce suyla kaplanan tarlalar buz pistine döndü, süs havuzları dondu.

Edirne, sağanak yağışın ardından hafta sonu başlayan kar yağışı ile dondurucu soğuk havanın etkisi altına girdi. Hava sıcaklığının eksi 11 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Dondurucu soğukta daha önce yağmur ve karla birlikte suyla kaplanan tarlalar buz pistine döndü, kentin süs havuzları buz tuttu. Saraçlar Caddesi’nde esnaf, iş yerlerinin önünü kaplayan buzları küreklerle kırarak, temizledi. Soğuk havadan olumsuz etkilendiklerini söyleyen esnaf Serhan Uludaş, “Özelikle ara sokaklarda kalan iş yerlerimiz önünde kalın buz tabakaları oluştu. Biz de kırarak temizliyoruz” dedi.

‘DONAN MEYVE SEBZELERİMİZİ ÇÖPE ATTIK’

Balıkpazarı Caddesi’nde seyyar sebze ve meyve satan Uğur Makas da aşırı soğuk nedeniyle ürünlerinin donduğunu anlatarak, “Sattığımız ürünleri soğuktan dolayı çöpe atmak zorunda kaldık. Soğuk havada zararımız büyük. Dondan dolayı bayağı malamız dondu. Kar yapalım derken zarar yaptık. Soğuk havanın bir an önce ısınmasını bekliyoruz” dedi.

Esnaf Behçet Demir ise, “Şu an zararımız çok. Dondan çok etkilendik, çok zor durumdayız. Şu an sattığımız bin liralık maldan 500 lira zararımız var. Soğuk havanın etkisiyle vatandaşta sokağa çıkmıyor, bu da bizim işimize yansıyor. Donan çok malımı çöpe atmak zorunda kaldım” şeklinde konuştu.

Meteoroloji yetkilileri soğuk havanın cuma gününe kadar etkili olacağını belirterek, vatandaşı yaşanacak don olaylarına karşı uyardı.

