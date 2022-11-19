Edirne’de şüpheli kamuflajlı çantadan kıyafet çıktı

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Ali Can ZERAY- Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE’de Mimarlar Odası önüne bırakılan askeri kamuflajlı çanta, fünye ile patlatıldı. Çantadan kıyafet çıktı.

Atatürk Bulvarı’ndaki TMMOB Mimarlar Odası Edirne temsilciliği binası önünde sabah saatlerinde şüpheli bir çanta görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, bina önünde askeri kamuflajlı bir sırt çantasının olduğunu gördü. Şerit çekilip geniş güvenlik önlemi alınan bölgeden vatandaşlar uzaklaştırıldı.

Bir kaçak göçmene ait olduğu düşünülen askeri kamuflajlı çanta, çağırılan bomba uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Çantadan kıyafet çıktı.

Polis, çantayı bırakan kişiyi bulmak için çalışma başlattı. (DHA)

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