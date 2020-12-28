Edirne’de son 24 saatte metrekareye 17 kilogram yağış düştü

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE’ye dünden beri aralıklarla yağan yağmur bugün de etkisini sürdürürken, 24 saatte metrekareye 17 kilogram yağış düştü. Son 91 yılın en kurak mevsimini yaşayan kentte, yağmur üreticilerin yüzünü güldürdü.

Edirne, pazar sabahı başlayan ve aralıklarla yağan yağmurun etkisi altına girdi. Dün aralıklarla yağan yağmur, bugün de etkisini devam ettirirken, 24 saatlik dilimde metrekareye 17 kilogram yağış düştü. Günlük hayatı etkilemeyen yağmur nedeniyle kent içindeki trafik kontrollü olarak sağlandı. Kentin bazı ana arterlerinde oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

Meteoroloji yetkilileri, yağmurun gün boyu etkili olacağını belirtti. Son 91 yılın en kurak dönemini yaşayan Edirne’de yağmur, üreticinin yüzünü güldürdü.

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