Edirne’de sis etkili oldu

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Uğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)- EDİRNE’de yoğun sis etkili olurken, görüş uzaklığı da yer yer 30 metreye kadar düştü.

Kentte etkili olan sis nedeniyle Selimiye ve Üç Şerefeli Camii, neredeyse görünmez hale gelirken, Eski Cami’nin de minarelerini sis bulutu kapladı. Sabah işe ve okula gitmek için evlerinden çıkanlar, yoğun sis ile karşılaştı. Görüş uzaklığının yer yer 30 metreye kadar düşmesi nedeniyle trafikte aksama oldu. Polis de kavşaklarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli gitmeleri için uyardı. (DHA)

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