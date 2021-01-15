Edirne’de selde mahsur kalan yavru köpekleri, AFAD kurtardı

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Olgay GÜLER/ EDİRNE (DHA)- EDİRNE’de etkili olan sağanak sırasında Tunca Nehri’nin taşması sonucu sular altında kalan Yalnızgöz Köprüsü yakınlarında 3 yavru köpek, Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edirne’de 3 gündür etkili olan sağanak yağmurda, Tunca Nehri’nin taşması sonucu bazı bölgeler sular altında kaldı. Suyla dolan Yalnızgöz Köprüsü yakınlarındaki adacıkta mahsur kalan 3 köpek AFAD ekiplerince kurtarıldı. Botlarla bölgeye ulaşan ekiplerin kurtardığı köpeklere yem verilerek, bakımları yapıldı. Tunca Nehri kıyısında taşkın nedeniyle yem bulamayan hayvanlara AFAD ekipleri yiyecek bıraktı.

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