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Kategoriler: Güncel Haberler

Edirne’de sağanak etkili oldu, cadde ve sokaklar suyla doldu (2)

EDİRNE D- 100 SUYLA KAPLANDI, SUYUN AKIŞI İÇİN REFUJ KIRILDI
Edirne’de etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. D-100 Karayolu’nun Edirne girişi suyla dolunca, trafik ekipleri, ulaşımı tek şeride indirdi. Suyun akışını sağlamak için de refüjün bir kısmı kırılarak, kaldırıldı. Kara yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler farklı güzergahlara yönlendirildi.
Edirne- Havsa ilçesi arasında bulunan Oğulpaşa Deresi’nin taşma ihtimali üzerine de AFAD, Devlet Su İşleri (DSİ) ve İl Özel İdare ekipleri, iş makineleri ile suyun akışını sağlamak için çalışma başlattı. Kentte sağanak sürüyor.

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