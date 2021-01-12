Edirne’de sağanak etkili oldu, cadde ve sokaklar suyla doldu (2)

EDİRNE D- 100 SUYLA KAPLANDI, SUYUN AKIŞI İÇİN REFUJ KIRILDI
Edirne’de etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. D-100 Karayolu’nun Edirne girişi suyla dolunca, trafik ekipleri, ulaşımı tek şeride indirdi. Suyun akışını sağlamak için de refüjün bir kısmı kırılarak, kaldırıldı. Kara yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler farklı güzergahlara yönlendirildi.
Edirne- Havsa ilçesi arasında bulunan Oğulpaşa Deresi’nin taşma ihtimali üzerine de AFAD, Devlet Su İşleri (DSİ) ve İl Özel İdare ekipleri, iş makineleri ile suyun akışını sağlamak için çalışma başlattı. Kentte sağanak sürüyor.
FOTOĞRAFLI
Çin, (DHA)- Çin'in Hebei eyaletinine bağlı olan 4,9 milyon kişinin yaşadığı Langfang kenti 7 gün karantina…
Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de beklenen yağmur, saat 16.00 sıralarında başladı. Gökyüzünü kara bulutların kapladığı kentte, araçlar…
Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)- KARADENİZ’de 10 gün süreyle avlanması yasaklanan hamsinin popülasyonunu tehdit ettiği…
GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, polis ekiplerinin, durumundan şüphelendiği E.V.'nin koltuk değneklerinde yaptığı aramada uyuşturucu ele geçirildi. Şahinbey İlçe…
İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de 8 kişilik Suriyeli ailenin yaşadığı müstakil ev ve içindeki eşyalar, çıkan…
Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2021 yılında turizm sektöründe V çıkışı…