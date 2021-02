Ali Can ZERAY/ EDİRNE (DHA)- EDİRNE’de pandemi döneminde müzik aletlerine ilgi arttı. Pandemi döneminde, en çok bağlama ve gitar satışlarının olduğunu söyleyen müzik aleti satıcısı Gazenfer Denizeli, “Satışlarımız şu an istediğimiz seviyede olmasa da evde çalınacak müzik aletleri ilgi görüyor” dedi.

Edirne’de pandemi döneminde müzik aletlerine ilgi arttı. Vatandaş, sokağa çıkma kısıtlaması ile evde geçirdiği vakitlerinde müziğe yöneldi. Evlerinde aileleriyle birlikte zaman geçirenler müzik aletlerini tamir ettirirken, bazıları da yeni müzik aleti satın alarak müziğe yöneliyor.

Tarihi Alipaşa Kapalı Çarşısı’nda, 42 yıldır müzik aletleri satışı yapan Gazenfer Denizeli, “Pandemi nedeniyle vatandaşların müzik aletlerine ilgisi arttı. Evde vakit geçirenler ellerindeki müzik aletlerini getirip, tamir ettiriyor. Şu an en çok bağlama, darbuka tamiri için geliyorlar. Satışlarımız da şu an istediğimiz seviyede olmasa da evde çalınacak müzik aletleri ilgi görüyor. Tabi şu an müzisyenler de çalışmadığı için istediğimiz seviyede bir satış olmuyor” dedi.

‘EN ÇOK BAĞLAMA VE GİTAR SATILIYOR’

Telli ve vurmalı enstrümanlara yönelik eğitimler de veren ve pandemi döneminde, en çok bağlama ile gitar satışlarının olduğunu söyleyen Denizeli, “Şu an en çok bağlama ve gitar satışı yapıyoruz. Zamanlarını evde geçirenlerin ve müziğe yönelenlerin tercihleri bu yönde oluyor” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI