Edirne’de otomobille motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE (DHA)- EDİRNE’de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaklaşık 25 metre sürüklenerek yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kent merkezindeki Tarlakapı Caddesi’nden Şehit Mustafa Tikveşli Caddesi’ne dönmek isteyen Y.E.T. yönetimindeki 22 HZ 053 plakalı otomobil, aynı cadde üzerinde karşıdan gelen M.C.S.’nin kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü M.C.S. yaklaşık 25 metre sürüklendi. Bu sırada bölgede görev yapan trafik ekipleri, kazaya hemen müdahale etti. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle ilk müdahalesi yapılan M.C.S. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Otomobil sürücüsü Y.E.T.’nin ise kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Öte yandan, kaza anı ise bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün yaklaşık 25 metre sürüklendiği, ardından da bölgede bulunan trafik ekiplerinin yaralı sürücüye yardıma geldiği görülüyor.