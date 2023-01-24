Edirne’de otomobilin çarptığı 3 yaya yaralandı

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Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE’de yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde Atatürk Bulvarı Devlet Su İşleri (DSİ) Kavşağı’nda meydana geldi. Atatürk Bulvarında seyir halinde olan S.A.M. yönetimindeki 26 BG 601 plakalı otomobil, DSİ Kavşağında yolun karşısına geçmek isteyen A.G., B.K. ve T.A.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla Edirne Sultan 1’nci Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine sevk edildi. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, sürücü S.M.A.’yı gözaltına aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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