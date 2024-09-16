TEM Otoyolu'nun Edirne gişelerine yaklaşık 500 metre mesafede yol kenarında ot yangını çıktı. Otoyolu duman kapladı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle otoyolda trafiği çift yönlü trafiği kapattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Otoyol yaklaşık 30 dakika sonra trafiğe açıldı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Haber-Kamera: Umut IŞIK / EDİRNE
Kaynak: DHA Ajansı