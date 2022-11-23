Edirne’de metrekareye 15 kilo yağış düştü (2)

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SU BASAN CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Edirne İstasyon Mahallesi’nde etkili olan sağanak nedeniyle İstasyon Caddesi’ni su bastı. Sürücülerin araçlarıyla ilerlemekte zorlandığı cadde, şerit çekilerek trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri, sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Caddenin geçtiği Edirne Garı’nın da bina giriş yolu, suyla doldu. Kentte zaman zaman etkili olan sağanakta bazı evlerin giriş katlarını ise su bastı. Belediye ekipleri, evlerde su boşaltma çalışması başlattı. (DHA)

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