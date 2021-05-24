Edirne’de kumarhaneye çevrilen eve baskın

Antik kaynaklarda 'Körler Ülkesi' olarak tanımlanan Kadıköy'ün tarihine ışık tutan Haydarpaşa Garı'nda, arkeolojik kazılarda M.Ö. 4 ve 3'üncü yüzyıllara tarihlenen yapı bulundu. Haydarpaşa arkeolojik kazısı baş arkeoloğu Mehmet Ali Polat, DHA’ya yaptığı açıklamada, "Mimari olarak en eski yapımız, M.Ö. 4 ve 3'üncü yüzyıla ait kareye yakın bir plan veren kesme taştan bir anıt veya anıt mezar olabileceğini düşündüğümüz bir yapı kalıntısı” dedi. Kazı alanı havadan da görüntülendi.