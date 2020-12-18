Edirne’de, kan bağışına yoğun ilgi

Ali Can ZERAY- Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- TÜRKİYE genelinde, pandemi sürecinde ihtiyacı daha da artan kan bağışı için, Türk Kızılayı Edirne Şubesi kentin en işlek caddesinde çadır kurdu. Edirne’deki okul yöneticileri ve öğretmenlerin kan vermek için sıraya girdiği bağış etkinliğinde konuşan Türk Kızılayı Edirne Şube Başkanı Kadir Çakay, vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Türk Kızılayı Edirne Şubesi, kentin en işlek bölgesi Saraçlar Caddesi’nde kan bağış çadırı kurarak, kan vermek isteyen vatandaşları ağırladı. Kampanyaya destek vermek için ise Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda okul idarecisi ve öğretmen çadıra gelerek kan verdi. Türk Kızılayı Edirne Şubesi Başkanı Kadir Çakay, desteklerinden dolayı tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Özellikle pandemi döneminde kan bağışlarının bir miktarda olsa azalmasına rağmen vatandaşların duyarlı davrandığını söyleyen Çakay, “Kan vermek isteyen vatandaşlarımız hafta içi 10.00-19.00, hafta sonları 10.00-17.00 arası kan merkezinde kan verilebilir. Bu konuda ‘www.kanver.org’ adresinden randevu alarak sokağa çıkma yasağından muaf olarak vatandaşlarımız kan verebilirler. Bu konuda araç isterlerse de kendilerini araçla evlerinden alıp kan merkezimize getiriyor, bağışta bulunduktan sonra da evlerine götürüyoruz. Bugün de öğretmenlerimiz kan bağışına destek oldu. Onlara çok teşekkür ederiz” dedi.

Kan bağış çadırı akşam saat 19.00’a kadar caddede vatandaşların hizmetine açık kaldı.