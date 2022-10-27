Edirne’de hayvanseverlere hakaret edilen sosyal medya hesabı hakkında suç duyurusu

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)-EDİRNE’nin Keşan ilçesinde Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KE-HAYKO), sosyal medya üzerinden hayvanseverlere hakaret eden hesap hakkında Keşan Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

KE-HAYKO Başkanı Sevinç Cebeci, sosyal medyada hayvanseverlere hakaret içerikli paylaşım yapan ‘Önder Keşan’ isimli hesap hakkında Keşan Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Sevinç Cebeci, KE-HAYKO olarak sosyal medyada bir gazetecinin köşe yazısının altına sosyal medya üzerinden yapılan hayvanseverlere yönelik hakaretler içeren yorum üzerine savcılığa şikayette bulunduklarını belirterek, “Şikayetçiyiz, çünkü bizim örf ve adetlerimize, insanlığımıza, dinimize, ailelerimize her şeyimize hakaret edilmiştir. O yüzden şikayet dilekçemizi verdik. Dilekçemiz de kabul edildi. İnsanlar birbirine destek olmalılar. İnsanlar birbirlerini kışkırtmamalılar. İnsanlar birbirini kine ve nefrete sürüklememeliler. Bunları yapacak olan basındır. Basın eğer kine ve nefrete sürüklüyorsa arkasından muhakkak bu tür şeyler gelir. Çünkü insanların nasıl bir karaktere sahip olduğunu bilemezler, insanların sosyal medyada neler söyleyeceklerini bilemedikleri için görüldüğü gibi böyle kötü şeylerle de karşılaşabiliyoruz. Ama biz hakkımızı arayacağız. Şimdide şikayette bulunduk. Sosyal medyada bize bir kişi ismi verildi. O kişinin ismini de beyan ettik savcıya. O da araştırılacak” dedi.

‘BİZLER HEM İNSANLARI HEM HAYVANLARI SEVİYORUZ’

Sokak hayvanlarını koruyan ve hayvansever olanların insanları da sevdiğini ifade eden Cebeci, “Bizler de anneyiz, bizler de evladız, bizler de kardeşiz, bizler de eşiz. Böyle durumda bizler nasıl insan sevmeyiz. Bizler hem insanları hem hayvanları seviyoruz. Biz Allah’ın yarattığı bütün canlıları seviyoruz. Muhtaç olanlar öncelikte. Biz muhtaç olan bir insana da destek oluyoruz. Biz sadece bir dernek değiliz. Bize birisinin bir şeye ihtiyacı var denildiğinde hep beraber koşan insanlarız. Bizim bir idolümüz var, sokak hayvanlarına da yardımcı oluyoruz. Keşan’da tek bir derneğiz. Herkesin elimizden tutması gerekirken kalkıp da böyle yayınlarla, böyle çirkin yazılarla insanların üzerimize kışkırtılması hiç etik ve ahlaki bir şey değil. O yayını yapan arkadaşı da esefle kınıyoruz. O yazısının düzeltilmesini istiyoruz” diye konuştu.

KE-HAYKO Yönetim Kurulu Üyesi Sakine Bozkurt Serin de Enez ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak yaralanan ve tedavisi halen Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde süren Umut Öz’e geçmiş olsun dileklerini iletti. (DHA)

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