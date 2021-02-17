Edirne’de hava sıcaklığı eksi 8 dereceye düştü, buz sarkıtları oluştu

Resul ORUÇOĞLU / EDİRNE, (DHA)- EDİRNE’de hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye kadar düştü. Soğuk hava ile birlikte çatılarda ve balkonlarda buz sarkıtları oluştu.

Edirne’de geçen cumartesi gecesi başlayan kar yağışı, kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü kentte çok sayıda ev ve iş yeri ile tarihi alanlarda buz sarkıtları oluştu. Belediye ekiplerinin gün boyu yaptığı kar küreme ve tuzlama çalışmasına esnaf da destek verdi. Kentte soğuk havanın bu hafta etkisini sürdüreceği bildirildi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

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