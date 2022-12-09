Edirne’de hastanede KBRN tatbikatı

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Ali Can ZERAY/ EDİRNE, (DHA)- EDİRNE 1’inci Sultan Murat Devlet Hastanesi’nde, gerçeğini aratmayan ‘Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) Saha Tatbikatı’ gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, UMKE, AFAD ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla ‘KBRN Saha Tatbikatı’ yapıldı. Edirne 1’inci Sultan Murat Devlet Hastanesi’ndeki tatbikatta, senaryo gereği otomobille kimyasala maruz kalarak zehirlenen 2 kişi geldi. Burada özel kıyafetli ve gaz maskeli sağlık ekipleri, yardım isteyenleri araçtan çıkarıp, branda üzerine yatırdı. Daha sonra korunaklı kıyafet giyen AFAD ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla sedyeye konulan kişiler, hastanede KBRN bölümüne götürüldü. Bu sırada ambulansla kimyasala maruz kalan başka biri daha getirildi. Aynı bölüme alınan kişilere sağlık ekipleri tarafından gerekli müdahale başlatıldı. Tatbikatın yapıldığı alan, şerit çekilerek ekipler tarafından kimyasal giderici suyla yıkandı. Gerçeği aratmayan tatbikat başarıyla tamamlanırken ekipler de kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer zehirlenmelere karşı hazır olduklarını belirtti. (DHA)

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