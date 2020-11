Edirne’de erken doğan bebeklerin videosu, Avrupa’da ödül aldı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- TRAKYA Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi hemşireleri tarafından hazırlanan ve yeni doğan bebeklerin hayata tutunma hikayelerini konu alan video, Avrupa Pediatrik Yenidoğan Yoğun Bakım Derneği (European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care) tarafından birincilik ödülüne layık görüldü.

2020 yılının, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘Hemşire ve Ebe Yılı’ ilan edilmesiyle Avrupa Pediatrik Yeni Doğan Yoğun Bakım Derneği ödüllü bir yarışma organize etti. Florence Nightingale’in hemşirelik alanına yaptığı katkılar ve doğumunun 200’üncü yılı olması nedeniyle ilan edilen yıla özel ESPNIC tarafından bu yıl ilki düzenlenen ve Avrupa’nın birçok ülkesinden başvurunun gerçekleştiği yarışmanın 1’incilik ödülünün sahibi, Trakya Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi hemşireleri oldu. Sorumlu Hemşire Refiye Zafer Dinçkol öncülüğünde, Trakya Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi hemşireleri tarafından hazırlanan 2 dakika 4 saniyelik video, ilk kez düzenlenen yarışma ile ödül aldı.

‘SÜREÇ, BÜYÜK BİR ÖZVERİ VE ÇABA GEREKTİRİYOR’

Sorumlu Hemşire Dinçkol, Türkiye’de her yıl 150 bin bebeğin prematüre olarak doğduğunu ve ne yazık ki yüzde 50’ye yakınının yaşam mücadelesini kazanarak hayata tutunabildiği belirtti. Dinçkol, “Bu süreç, büyük bir özveri ve çaba gerektiren, zorlu ve uzun bir dönem. Tüm ekibimizle birlikte onların yaşama tutunması ve sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için mücadele ediyoruz. Emek ve sevgiyle yoğrulan bebeklerimizin aldığı her nefes ve iyiye gittiklerine dair her işaret bizler için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı. Amacımız, doğum her ne kadar erken gerçekleşirse gerçekleşsin, bebeklerimizin annelerine sağlıkla kavuşabilmesi” dedi.

‘BURADA İNSANA VE İNSAN HAYATINA VERİLEN DEĞER VAR’

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da sağlık çalışanlarının büyük bir özveri ile görevlerini sürdürdüklerini ifade ederek, “Bu zorlu dönemde görevlerinizi fedakarca ifa etmenin yanı sıra böylesine anlamlı ve güzel bir ödülü kazanmanız çok kıymetli ve değerli. Yaptığınız işin karşılığını almanız çok güzel. Burada insana ve insan hayatına verilen değer var. Hayata umutla bağlanan minik yavrularımızın gösterdikleri mücadelesine yürekten verilen bir destek var. Videoyu duygulanmadan izlemek mümkün değil. Fedakarlığınız ve desteğiniz sayesinde miniklerimiz hayata tutunuyor ve ailelerine kavuşuyor” diye konuştu.

