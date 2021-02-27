Edirne’de denetimler artırıldı

Ali Can ZERAY/ EDİRNE (DHA)- EDİRNE’de, son günlerde artan koronavirüs vakaları nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında, polis ekipleri denetimlerini artırdı. Kentin giriş ve çıkışları ile tüm kavşaklarda kontrol noktası oluşturan ekipler, tüm araçları tek tek kontrol ederken, park ve caddelerde de kalabalık oluşmaması için önlem aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın koronavirüs salgınının yükseldiği iller arasında Edirne’nin de olduğunu açıklamasının ardından kent genelinde tedbirler artırıldı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte polis ekipleri, kentin giriş ve çıkışları da dahil tüm kavşaklarda uygulama noktası oluşturdu. Gelen araçların tek tek kontrol edildiği noktalarda, izin belgesi olmayanlara ceza uygulandı. Hava sıcaklığının 21 dereceyi bulmasıyla güneşli havada vatandaşların park ve sokaklarda kalabalık oluşturmasını önlemek için polis ekipleri adeta nöbet tuttu. Gelen ihbarları değerlendiren ekipler, sokaklarda kalabalık oluşturan vatandaşlara da cezai işlem uyguladı. Uygulamaya takılan vatandaşlar da yapılan denetimlerden memnun olduklarını söyledi. Edirne Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama ile mart aynın ilk gününden itibaren kentte yeni uygulamalara geçilebileceği mesajı verildi.

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