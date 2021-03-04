Edirne’de canlı hayvan pazarları 2 hafta kapalı kalacak

İTALYA'nın başkenti Roma'dan başlayan ve Antalya'nın Demre ilçesinde sona eren Avrasya Yolu ve bu yolun içinde yer alan Likya Yolu ile Noel Baba Yolu'nun tanıtımı için proje başlatıldı. AB fonlarından 100 bin Euro hibe alan proje bu yıl nisanda başlayıp bir yıl sürecek. Projenin Türkiye'deki ortağı olan Kültür Rotaları Derneği Başkanı Kate Clow (74), "Amacımız bu yollarda daha çok kişinin yürümesini sağlayarak, kısal alanda turizmi geliştirmek. Kırsal alanda yaşamını sürdüren bölge halkının, turizmden pay almasını sağlamak" dedi.