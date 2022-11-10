Edirne’de bir evde yapılan aramada çok sayıda tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)- EDİRNE’nin Keşan ilçesinde, polisin bir evde yaptığı aramada 3 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 229 mermi ve 150 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli H.K.’nın İspat Cami Mahallesi’ndeki evinde arama yaptı. Yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 229 mermi, 150 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili H.K. gözaltına alındı. (DHA)

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