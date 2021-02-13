Edirne’de beklenen ‘kar’ başladı (3)

YUNANİSTAN, KAR NEDENİYLE TIR GEÇİŞLERİNE İZİN VERMİYOR

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nce, Edirne’deki İpsala Sınır Kapısı’ndan geçmek isteyen TIR’ların Yunanistan’a girişine kar nedeniyle Kipi Gümrük İdaresi’nce izin verilmeyeceği bildirildi. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kipi Gümrük Müdürlüğünden alınan bilgi doğrultusunda, yoğun kar yağışı nedeniyle bugünden itibaren hava koşulları normale dönene kadar İpsala Sınır Kapısı’ndan geçmek isteyen TIR araçlarının Yunanistan’a girişine Kipi Gümrük İdaresince izin verilmeyecektir. Hava koşullarının normale dönmesiyle Kipi Gümrük Kapısı’nın tekrardan açılacağı tarih ayriyeten bildirilecek olup İpsala Sınır Kapısı’nı kullanacak şoförlerin bölge müdürlüğümüze bağlı diğer gümrük kapılarına yönelmesi gerekmektedir” denildi.

FOTOĞRAFLI