Edirne’de beklenen ‘kar’ başladı (2)

TRAKYA’DA ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI

Balkanlar üzerinden gelen kar, Edirne’nin ardından Tekirdağ ve Kırklareli’de de etkili olmaya başladı. Tekirdağ’da kar, saat 22.00’den itibaren etkisini göstermeye başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile boş kalan sokaklar da park halindeki araçların üzeri karla kaplanmaya başladı. Karayolları ve belediye ekipleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesi yaptığı uyarılar sonucu hazırlıklarını tamamlayarak kara karşı herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için hazır bekletiliyor.

ÇORLU KARDAN DÜŞEN 1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde de kar etkili olurken, kısa sürede evlerin çatıları ile araçların üzeri beyaza büründü. Hava sıcaklığı eksi 3 derece olan ilçe karın başlamasıyla beyaza büründü. Kar nedeniyle kısa sürede evlerin çatıları ve araçların üzerleri beyaza büründü. Kar kalığının 10 santimi bulduğu ilçede belediye ile karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama yaptı.

İşten evine gitmek için yola çıkar bir vatandaş ise kaldırımın kaygan olması nedeniyle düşmesi sonucu yaralandı. Olayı balkondan gören bir vatandaşın haber verdiği sağlık ekiplerinin gelmesiyle düşen vatandaş hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Düşen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

TEKİRDAĞ- ÇANAKKALE KARAYOLUNDA KAR TEMİZLİĞİ

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar, özellikle ilçe merkezi ile Malkara-Çanakkale karayolu üzerindeki sürücülere zorluk yaşattı. Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Malkara Bölge Trafik ve Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri olası kazalara karşı denetimlerini artırdı. Ekipler, ilçe merkezi ve karayolunun trafiğe kapanmaması için kar küreme araçlarıyla önlem aldığı ve tuzlama çalışması yaptığı görüldü. Karayolları ekiplerinin yolun açık tutması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

KEŞAN DA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Edirne’nin Keşan ilçesi tipi şeklinde yağan karla beyaza büründü. Balkanlar’dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren ilçede kar tipi şeklinde etkili oluyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye indiği şehirde kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor. İl Özel İdare ve belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması için hazır bekletiliyor.

Mehmet YİRUN- Ünsal YÜCEL- Ruhan YALÇIN- Murat YAYIN/EDİRNE- TEKİRDAĞ, (DHA)

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