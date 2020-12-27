Edirne’de, barajlarda doluluk oranı yüzde 46’ya ulaştı

Ali Can ZERAY- Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE’de, son 91 yılın en kurak dönemi yaşanırken, aralık ayında metrekareye 68,8 kilogram yağış düştü, Meriç ve Tunca nehirlerindeki debiler 3 kat arttı, barajlarda doluluk oranı yüzde 46’ya ulaştı. DSİ Edirne 11’inci Bölge Müdürü Erdinç Kuran, “Barajların doluluk oranı yüzde 46 seviyesinde. Daha çok Meriç Nehri’nden doldurulup yazın sulamada kullanılıyor. Barajları da yüzde 100 doldurabilecek kapasitemiz var. Mayısta başlayacak sulama mevsimine kadar barajları doldurmamız mümkün” dedi.

Son 91 yılın en kurak döneminin yaşandığı, üründe mahsul kayıplarının olduğu ve göletlerin kuruduğu Edirne’de, aralık ayında metrekareye 68,8 kilogram yağış düştü. Edirne ve çevresindeki yer yer susuzluk, üreticileri tedirgin etti. DSİ 11’inci Bölge Müdürü Erdinç Kuran, özellikle şehrin güney ve kuzeyindeki barajlarda doluluk oranının yüzde 46 seviyesinde olduğunu, olası kuraklık durumunda ise nehirlerin bu barajları yüzde 100 doldurabilecek kapasiteye sahip olunduğunu söyledi.

‘BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI YÜZDE 46’

Erdinç Kuran, Edirne’de Bulgaristan’dan dolan Tunca, Meriç ve Arda nehirlerinin bulunduğunu belirterek, bu nehirlerin kentte birleşip Meriç olarak Saros Körfezi’ne boşaldığını söyledi. Kuran, “Bu nehirlerin üzerinde baraj yapma imkanı olmadığı için bizim mevcut güneydeki arazileri sulamamız için off-stream dediğimiz yan havzalarda barajlarımız bulunmakta. Bunlara örnek verirsek Hamzadere Barajı, Altınyazı Barajı, Sultanköy Barajı ve Yenikarpuzlu Barajı gibi. Bunlar Meriç Nehri’nden dolduruldukları için doluluk oranları yüzde 46 seviyesinde. Daha çok Meriç Nehri’nden doldurulup yazın sulamada kullanılıyorlar” dedi.

‘ÇÖMLEKKÖY BARAJI YAPILACAK, 56 BİN DEKAR ALAN SULANACAK’

Kuran, 2021 yılı yatırım programına alınmasıyla yapımını düşündükleri Çömlekköy Barajı’na da değinerek, “Tunca Nehri üzerinde yapabileceğimiz bir barajımız mevcut. Tunca Barajı, diğer adıyla Suakacağı Barajı. Yalnız bu barajın rezervinin yüzde 22’si Türkiye sınırları içinde, yüzde 78’i de Bulgaristan sınırı içinde yer almakta. Bu nedenle Bulgaristan’da da 2 köy ve kömür havzaları rezerv bölgesinde kaldığı için Bulgaristan çekinceli yaklaşıyor. Sıcak bakmadıkları için bu projeden vazgeçildi. DSİ Bölge Müdürlüğü’müz de bunu üzerine bu baraja alternatif olarak Çömlekköy Barajı projesini geliştirdi. Önümüzdeki yıl da bu projenin yatırım programına alınmasını teklif edip yapımını gerçekleştireceğiz. Burada 22 milyon metreküp su depolanacak, yaklaşık 56 bin dekar alan da sulanacaktır” diye konuştu.

‘BARAJLARI YÜZDE 100 DOLDURABİLECEK KAPASİTEMİZ VAR’

Barajla ihtiyaç halinde güney bölgelerine de su aktarımı yapılabileceğini dile getiren Kuran, “Edirne’nin kuzeyini sulamak için Çömlekköy Barajı’nı geliştirdik. Bu barajın şöyle bir faydası olacak. Mesela kuraklık yaşadık Meriç Nehri’nde, buradaki sudan Meriç bölgesi de yararlanabilecek sulamada. Öte yandan bahsettiğimiz barajları da yüzde 100 doldurabilecek kapasitemiz var. Mayıs ayında başlayacak sulama mevsimine kadar bu barajları doldurmamız mümkün. Meriç’te zaten şu anda akan su yaklaşık 250 metreküp/saniyede, Tunca’da 30 metreküp/saniye civarında. Bu sularla barajları doldurabiliriz” dedi.

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