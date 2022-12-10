Edirne’de, araçta 128 bin 600 kaçak makaron ele geçirildi

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)- EDİRNE’de, polis ekiplerince araçta yapılan aramada, 123 bin 800’ü boş, 4 bin 800’ü tütünle doldurulmuş gümrük kaçağı 128 bin 600 makaron ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Uzunköprü ilçesi Habibhoca Mahallesi’ndeki Çeşmeler Meydanı’nda, H.A. yönetimindeki aracı durdurdu. Yapılan aramada; gümrük kaçağı olan 123 bin 800’ü boş, 4 bin 800’ü tütünle doldurulmuş toplam 128 bin 600 makaron, 12 kilo kıyılmış tütün, 1 sigara sarma makinesi ve 1000 kilitli poşet ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A. hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)

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