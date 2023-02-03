Edirne’de ‘ahır’ süsü verilmiş silah imalathanesine baskın; 1 tutuklama

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE’nin Keşan ilçesine bağlı Yeniceçiftlik köyünde ‘ahır’ süsü verilmiş silah imalathanesine polis tarafından baskın düzenlendi. Çok sayıda silah, mermi, fişek ve silahlara ait malzemelerin ele geçirildiği olayla ilgili gözaltına alınan S.Ö., tutuklandı.

Edirne İl ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Keşan ilçesine bağlı Yeniceçiftlik köyünde bir evin yanında bulunan ‘ahır’ süsü verilmiş silah imalathanesine baskın düzenledi. Ahırda yapılan aramada, 1 el yapımı otomatik av tüfeği, 4 el yapımı tabanca, 4 tabanca susturucusu, 865 dolu fişek, çok sayıda mermi, 3 tüfek dürbünü, 1 matkap ile çok sayıda tabanca ve tüfek parçaları ele geçirildi. Polis, şüpheli S.Ö.’yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)

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