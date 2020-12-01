Edirne’de  9/8’lik kar sevinci

EDİRNE,(DHA)-BALKANLAR üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dün gece, Hamzebeyli Sınırkapısı’ndan Edirne’den ülkeye giriş yaptı. Kurak geçen yılın ardından kar yağışına sevinen Edirneliler 9/8’lik ritimde çalan müzikle göbek atarak kar yağışı sevinci yaşadılar.

Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava dün Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan dün gece, Edirne’den ülkeye giriş yaptı. Bölgede kurak geçen yılın ardından kar yağışı sevinçle karşılandı. Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan çalışan bir grup Edirneli vatandaşlar kar yağışını vardiya değişimi sırasında 9/8’lik ritimle çalan müzikte göbek atarak kutladı. Yerlerin beyaz olmasıyla göbek atan Edirneliler çalan müziğe eşlik ederek gönüllerince eğlendiler. Kar yağışına sevinen Edirneliler cep telefonuna çektikleri kamera görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak binlerce beğeni aldılar. Hava sıcaklığının eksi-3 dereceye kadar düştüğü kentte, Meteoroloji yetkilileri kar yağışının gün içinde ve hafta içinde beklenmediğini belirtti.

