Edirne’de 72 bin cinsel uyarıcı hap ele geçirildi

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE’de, jandarma ekiplerince Türkiye’de üretimi ve satışı yasak olan 72 bin 582 cinsel uyarıcı hap ile 18 bin 36 jel ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan bilgi üzerine merkez ilçede bulunan ev, eklentileri ve araçta narkotik dedektör köpeği ile arama yaptı. Aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 703 bin TL olan ve Türkiye’de üretimi ile satışı yasak olan 72 bin 582 cinsel uyarıcı hap ve 18 bin 36 jel ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, ifadesinin ardından hakkında ‘5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet’ suçundan adli işlem başlatılarak, serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI