Edirne’de 6 asırlık Muradiye Camisi’nin haziresi yenilendi

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Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE’de 1426 yılında 2’nci Murad tarafından yaptırılan Muradiye Camisi’nin haziresindeki 52 tarihi mezar taşı restore edilip yenilendi. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, kentte tespit edilen 41 tarihi mezarlığın daha aynı şekilde restorasyonunun gerçekleştirileceğini belirterek, “Bu mezarlıklar birer tarihi vesika. Çünkü dönemin kültürünü yansıtıyor. Çok önemsiyoruz bu çalışmayı” dedi.

Osmanlı’ya 88 yıl başkentlik yapan Edirne’de, yıpranıp bozulmaya başlayan tarihi mezarlıklarda restorasyon çalışması başlatıldı. Edirne Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen projede Edirne Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Edirne Müze Müdürlüğü, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin ortak çalışmaları kapsamında hazire alanları gezilip restorasyon ve konservasyona ihtiyacı olan 41 alan belirlendi. Çalışmaların ilk olarak başlatıldığı, 2’nci Murad tarafından yaptırılan 6 asırlık Muradiye Cami haziresinde sona gelindi. Alanda bulunan 52 mezar taşı restorasyon ve konservasyondan geçirilip yenilendi.

‘ESERLERİN AYAKTA TUTULMASI HEPİMİZİN İÇİN BİR GÖREV’

Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık, çalışmalarla ilgili bilgi vererek, “Edirne, kadim bir şehir, bu kadim şehrin günümüzde de kültürel değerlerinin ayakta tutulması hepimizin sorumluluğu. Restorasyonu devam eden Selimiye, bu şehrin mücevheri. Ancak Selimiye’nin yanı sıra çok değerli tarihi ve kültürel varlıklara da sahibiz. Hep söylüyorum, 2’nci Bayezid Külliyesi, 3 Şerefeli Cami, Eski Cami, bugün burada bulunduğumuz Muradiye Camisi, bunların her biri aslında bir şehrin simgesi olabilecek tarihi eserler. Ama tabi Selimiye gibi görkemli bir eser olunca biraz daha Edirne ile özdeşleşen Selimiye oluyor. Bu anlamda bu eserlerin ayakta tutulması hepimiz için bir görev” dedi.

‘TARİHİ MEZARLIKLARIN BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASINI BAŞLATTIK’

Edirne’de başlattıkları çalışmaları anlatan Kırbıyık, “Bu anlamda zaman zaman ziyaretlerimizde, zaman zaman da basında yer alan haberlerde şunu gördük; özellikle tarihi mezarlıklarımız, cami hazirelerimizde bir yıpranma olduğunu gördük. Nasıl bir yöntem geliştirebiliriz diye arkadaşlarımızla konuştuğumuzda, ‘karşılıklı güç birliği yapalım’ anlayışı gelişti. Başta Trakya Üniversitesi’nden akademisyen hocalarımız bu çalışmanın rehberlik kısmını ve yönlendirilmesini üstlendiler. Belediye ve Özel İdare’den görevli arkadaşlarımız oldu. Yine Kültür ve Vakıflar Bölge müdürlüklerimiz koordinasyonunda tarihi mezarlıkların bakım ve onarım çalışmasını başlattık. Burada da bunun ilk örneğini görüyoruz. İnşallah önümüzdeki haftalardan itibaren diğer yerlerde de bu çalışmalar hızlı bir şekilde devam edecek” diye konuştu.

‘BU MEZARLIKLAR BİRER TARİHİ VESİKA’

Ziyaretçilerin mezarlıklarda yatan kişilerin isimlerini de plakalar aracılığıyla okuyabilmesini sağladıklarını kaydeden Kırbıyık, “Burada yapılan işlerden bir tanesi de burada yatan zatların kimliklerinin, bir nevi gelen ziyaretçilerin görebileceği şekilde plakalar da oluşturuldu. Artık gelen ziyaretçiler de burada kimlerin bulunduğuna dair bilgiler de edinebilecekler. Biliyorsunuz, bu mezarlıklar aslında birer tarihi vesika. Çünkü dönemin kültürünü yansıtıyor. Buradaki mezarda kimin defnedildiğine dair bize bilgiler veriyor, dönemsel ve kültürel anlamda veriler elde ediyoruz. Bu anlamda çok önemsiyoruz bu çalışmayı” dedi.

Vali Kırbıyık, restorasyon çalışmalarına Hasan Sezai Camisi Haziresi, Gazi Mihal Bey Camisi Haziresi, Şah Melek Paşa Camisi Haziresi ve Fatma Hatun Mezarlığı’nda devam edileceğini belirtti. (DHA)

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