Edirne’de 6.5 milyon TL’lik ‘gümrük kaçağı’ malzeme ele geçirildi

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)- EDİRNE’de, polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 6.5 milyon TL değerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik kent merkezinde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurarak, arama yaptı. Yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 6.5 milyon TL olan gümrük kaçağı 12 bin 800 adet elektronik sigara, 90 bin adet boş makaron, 72 bin adet sigara filtresi ve 2 bin 300 adet gözlük ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)

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