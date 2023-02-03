Edirne’de 400 tarihi obje ele geçirildi

- Reklam -

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE’nin Keşan ilçesinde bir evde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan 400 obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Aşağı Zaferiye Mahallesi’nde H.G.G.’nin oturduğu evde arama yaptı. Aramada, tarihi eser niteliği taşıyan 400 obje ele geçirildi. Polis, H.G.G.’yi gözaltına aldı. Tarihi eser niteliği taşıyan objeler ise Edirne Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -