Edirne’de 4 asırlık ‘1001 hatim’ geleneği

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Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)- EDİRNE’de, 2’nci Murad tarafından yaptırılan Dar’ül Hadis Camisi’nde 4 asırlık ‘1001 hatim’ geleneği sürdürüldü. Caminin imamı Doğa Erkol, geleneği devam ettirip, 438’incisini sevinçle kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Edirne’de 6 asırlık Dar’ül Hadis Camisi’nde her yıl recep, şaban ve ramazan aylarının başlangıcında yaşatılan ‘1001 hatim’ geleneği gerçekleştirildi. Caminin kullanılamadığı 2 asırlık sürecin ardından yenilenmesiyle tekrar sürdürülen ve bu yıl 438’incisi yapılan ‘1001 hatim’ kapsamında, cuma namazı öncesi camiye gelen çok sayıda kişi, dua okuyarak adak adadı. Caminin külliyesinde bulunan, 2’nci Murad’ın 2 oğlu ile 3’üncü Mustafa ve 3’üncü Ahmet’in çocuklarının kabirlerinde dua okuyanlardan bazıları, lokma dağıttı.

‘1001 hatim’ geleneğini sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten cami imamı Doğa Erkol, “Peygamber efendimiz 2’nci Murad Han’ın rüyasına giriyor ve burada bir medrese yapmasını söylüyor. 2’nci Murad Han da bunu emir telakki ederek hemen bir hadis medresesi inşa ettiriyor. Peygamber efendimizin ruhu için burada ‘1001 hatim’ geleneği başlatılıyor. İlk olarak 10 hafızla başlatılıyor ve 3 ayların ilk cumasında cemaatin katılımıyla kurbanlarla şerbetlerle ve lokumlar kutlamışlardır. Bizler de bu geleneği sürdürerek 438’incisini coşkuyla ve sevinçle kutlayacağız” dedi.

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