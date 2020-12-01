Edirne’de 3 ton kaçak midye ele geçirildi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE’nin Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahilinde, jandarmanın durdurup arama yaptığı araçta yasa dışı yollarla Yunanistan’a götürülmek istenen 3 ton midye ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Yayla Limanı Yolu mevkiinde durdurdukları araçta arama yaptı. Aramada, 131 çuvalda piyasa değeri 600 bin TL olan 3 ton kum midyesi ele geçirdi. Yasa dışı yollarla Yunanistan’a götürülmek istendiği belirlenen kaçak midyelere el konuldu. Midyeler, teslim edildikleri Keşan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince Saros Körfezi’nde denize bırakıldı. Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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