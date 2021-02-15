Edirne’de 1 ton kaçak midye ele geçirildi

TÜKETİCİLER Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, "Her gün mağaza vitrininde, internet sitelerinde indirim yazısı oluyor. Biz diyoruz ki, tam tersi 'bindirim bindirim'. Tüketiciyi her zaman uyarıyoruz. Ürün aldığınızda, fiyatına baktığınızda muhakkak dikkatli olun. Gerçekten indirim var mı, yoksa aldatmaya yönelik indirimle mi karşı karşıyasınız" dedi.