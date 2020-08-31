Edirne merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Edirne merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda uluslararası uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 11 şüpheli, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklandı, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 şüphelinin savcılık sorguları devam ediyor.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nca uluslararası uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında İstanbul’da belirlenen adreslere düzenlenen baskında N.Y., E.B. ve F.A. adlı şüpheliler, 4 kilo 220 gram uyuşturucu ve 6 gram Hint keneviri ile ele geçirildi. 3 şüpheli sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede, mahkemece tutuklandı.

Operasyonun devamında ise Edirne’de Ş.P., G.G. ve İ.T. isimli şüpheliler gözaltına alındı. 82 kök Hint keneviri ile uyuşturucu madde ve 1 tabanca, 45 tabanca mermisi ile 3 av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyeden adli kontrol şartı ile salıverildi.

İlk 2 operasyonda yakalanan şüphelilerin verdikleri bilgiler doğrultusunda S.G. ve G.K. İstanbul’da, M.K. Muğla’nın Marmaris ilçesinde, İ.B. Ankara’da, S.Y. de Kırklareli’nde yakalanarak, gözaltına alındı. Edirne’ye getirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.