Edirne Kırmızısı Hasat Şenliği’nde ‘kırmızılı’ keman ve semazen gösterisi

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Olgay GÜLER- Uğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)- EDİRNE’de Trakya Üniversitesi tarafından yapılan akademik çalışmayla yeniden gün yüzüne çıkarılan Edirne kırmızısına rengini veren ‘Rubia Tinctorum’ bitkisi için düzenlenen hasat şenliği başladı. Rengin tarihçesi ve kullanıldığı alanların anlatıldığı etkinliğin ilk kısmında Edirne kırmızısına boyanmış kemanlarla konser verilirken, aynı renkte giysiyi giyen semazen gösteri sergiledi.

Trakya Üniversitesi tarafından Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen ‘Edirne Kırmızısı Hasat Günü Şenliği’ başladı. Edirne Kırmızısı’na rengini veren ‘Rubia Tinctorum’ bitkisinin de hasat edileceği etkinlik kapsamında ilk olarak 2’nci Beyazıt Külliyesi’nde açılış programı yapıldı. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu ve davetlilerin katıldığı programda Edirne kırmızısı ile ilgili tarihsel süreç anlatılırken, bu renkle boyanan ürünler de tanıtıldı.

EDİRNE KIRMIZISI RENKLİ KEMANLARLA KONSER

Etkinlikte Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ahmet Hamdi Zafer’in de eşlik ettiği Trakya Ensemble Grubu, Edirne kırmızısına boyanmış kemanlar eşliğinde konser verdi. Konser öncesinde kemanların yapım ve boyama sürecine dair videolar izlenirken sonrasında klasik müzik ve Balkan türküleri seslendirildi. Konser sonrası Edirne kırmızısı renkli giysiyi giyen semazen ise gösteri yaptı.

‘ÇALIŞMALAR MEYVESİNİ VERMEYE BAŞLADI’

Proje Koordinatörü Orkun Akman, Edirne kırmızısını dünyaya tanıtmak için yürütülen çalışmaların meyvesini vermeye başladığını belirterek, “Böylesine bir değeri kurumsal zemine oturtmak amacıyla bilimsel, akademik, kültürel, sanatsal, ticari birtakım çalışmalar yürüten ve bu kapsamda rengi kurumsal bir zemine oturtarak dünyaya açılmasını sağlayan Trakya Üniversitesi öncülüğünde başlatılan çalışmalar artık meyvesini vermeye başladı. Bu rengi geniş bir yelpazede, disiplinler arası olarak eczacılıktan modaya, tekstilden kimyaya, güzel sanatlardan turizme, tarihten edebiyata kadar birçok alanda değerlendiren Trakya Üniversitesi tarafından başlatılan çalışmalar artık Edirne’deki tüm diğer kurum ve kuruluşların da desteğiyle giderek büyüdü, büyümeye de devam edecek” dedi.

‘BİTKİNİN TEDARİĞİ NOKTASINDA EDİRNE ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK’

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Adnan Tülek de, rengin üretildiği bitkinin tedariği noktasında Edirne’nin önemli bir rol oynayacağını ifade etti. Tülek, “Bu rengin tekrar canlandırılmasında biz de enstitü olarak bu takımın bir parçası olmaktan çok mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Bizler de bu çalışmaları beraber yürütüyoruz, 3 yıl önce başladık. Bu süre zarfında da bitkiler hasat olgunluğuna geldi. Sektörümüzün renkle ilgili, kumaşla ilgili temsilcileri burada. Dolayısıyla Edirne’de başta çiftçiler olarak Edirne kırmızısına rengini veren ham madde olarak Rubia Tinctorum bitkisini inşallah daha hızlı bir şekilde üretime alıp, tedarik noktasında da Edirne önemli bir rol oynayacak” diye konuştu.

‘KÜLTÜREL MİRASI YAŞATABİLMEK BİZİM İÇİN BÜYÜK GURUR’

Edirne kırmızısından ürünler üreten firmanın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem de, çalışmaların kendileri için hem kültürel hem de sosyal sorumluluk ifade ettiğini belirterek, “Burada iki işlev aynı anda bizim için çok önemli çünkü burada hem ülkemize kültürel bir borcumuzu yerine getiriyoruz hem de bir sosyal sorumluluk yerine getiriyoruz. Bu proje bizim için gerçekten çok önemliydi. Hikayesi ile büyük ilgi gören bu kültürel mirasa sahip çıkabilmek ve yaşatabilmek bizim için büyük gurur” dedi.

‘BÜYÜYEREK GİDEN BİR YOLA DÜNÜŞTÜ’

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu da, Edirne kırmızısında bugüne kadar yaptıkları çalışmaları anlattı. Prof. Dr. Tabakoğlu, “Bu çalışmalar gittikçe büyüyerek devam edecek bir yola doğru girdi. Tarımsal araştırmamız sahip çıktı ve bunu bir ürün olarak ekti ve şimdi belki de bunu bir alternatif ürün olarak vatandaşlarımıza ‘bunu ekin, ticari değeri bu’ diye sunabileceğiz. Böyle büyüyerek giden bir yola dönüştü” diye konuştu.

‘EDİRNE KIRMIZISINI MARKALAŞTIRMAMIZ LAZIM’

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık ise birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapan Edirne’de, Edirne kırmızısının bu kadim medeniyetin bir göstergesi olduğunu söyledi, rengin tanıtılması için atılan adımların çok önemli olduğunu dile getiren Kırbıyık, “Son dönemde bunun bir strateji iler beraber atılan bu adımlar çok önemli çünkü Edirne Kırmızısı inanılmaz geniş bir alanda kullanılabilecek, sergilenebilecek bir marka. Alanımız çok geniş, atılacak çok adımlar var. Bunlar önemli başlangıç adımları ama bir yerden sonra inşallah artık koşarak ilerleyeceğimiz bir döneme gireceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Edirne’deki ticaret insanlarına da rengin tanıtılması için önemli görev düştüğünün altını çizen Vali Kırbıyık, “Bu şehre şu ana kadar ki zamana baktığımızda 4,7 milyon giriş var sınır kapılarından. Gurbetçisiyle, ticari amaçlı burada bulunanlarla, vesaire ile 4,7 milyon büyük bir rakam. Bizim burada çok büyük bir pazarımız var, bu insanlara sunulacak çok fazla ürünümüzün olması lazım. Bu anlamda da şehrimizin iş adamlarına, ticaret insanlarına bir çağrıda bulunuyorum; Edirne kırmızısını kullanabileceğimiz her alanda kullanmamız lazım, bunu markalaştırmamız lazım. Ticari anlamda da şehrin bir ürünü olarak sergilememiz gerektiğini değerlendiriyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ‘Edirne Kırmızısı Hasat Şenliği’ programının ilk bölümü ‘Topraktan Kumaşa Edirne Kırmızısı’ paneli ile devam etti. Gün içinde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün Karaağaç Mahallesi’nde bahçesinde kumaş boyama ve Edirne kırmızısına rengini veren ‘Rubia Tinctorum’ bitkisinin hasadı yapılacak. (DHA)

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