Edirne Belediye Başkanı Gürkan’ın yargılandığı dava, tanıkların dinlenmesi için ertelendi

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Belediye Başkanı CHP’li Recep Gürkan hakkında 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir barda kadeh kaldırıp, şarkı söylediği görüntülerle ilgili ‘suçu ve suçluyu övme’ suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir türkü barda sahnede şarkı söylerken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Gürkan’ın elinde içki kadehiyle, “36 yıl önce haberimiz yoktu, şimdi var. İçelim” dediği duyulan görüntülerin basına yansıması üzerine, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye başkanı hakkında ‘suçu ve suçluyu övme’ suçundan 2 yıl hapis cezası istemiyle dava açtı.

Edirne 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü 3’üncü duruşmasına Recep Gürkan katılmadı. Sanık avukatı Harika Taybıllı, darbe girişimi Gürkan ile aynı barda bulunan tanıkların dinlenmesini talep etti.

Mahkeme, avukat Taybıllı’nın talebini kabul ederek, duruşmayı tanıkların dinlenmesi için 13 Ocak 2021 tarihine erteledi.

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