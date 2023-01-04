Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Cengizhan’ın ismi yasaklılar listesinde yoktu

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Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, 1-3 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri sürecinde cezalı olduğu anlaşılan 2022 başpehlivanı Cengizhan Şimşek’in adının, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından kendilerine gönderilen yasaklı listesinde bulunmadığını söyledi. 1 Ağustos’tan itibaren yağlı güreşi düzenleme yetkisi alan Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu’nun, Cengizhan Şimşek’in başpehlivanlığının düşürüldüğünü açıkladığını belirten Gürkan, “Resmi yazı geldiğinde biz başpehlivan Mustafa Taş’ı davet ederek, kendisine altın kemeri takacağız, takdim edeceğiz” dedi.

Edirne’de gerçekleştirilen 661’inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehilvan olan Cengizhan Şimşek’in 1-3 Temmuz’da güreştiği dönemde aslında cezalı olduğu anlaşıldı. Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu’nun (TMOK) başvurusu üzerine, doping kontrol havuzunda olmasına rağmen 2020 yılının ocak, temmuz ve ekim aylarında yer bildirimi yapmayan 2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Şimşek’e 9 Mart 2022’den geçerli olmak üzere 1 yıl men cezası verdi. Kurul, sporcunun 1.10.2020’den itibaren elde ettiği tüm ödül ve derecelerin iptaline hükmetti. Kararın ardından 2022 yılı Kırkpınar başpehlivanlığının, ikinci olan Mustafa Taş’a verilmesi gündeme geldi.

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‘BİZE GÖNDERİLEN LİSTEDE CENGİZHAN’IN İSMİ YOKTU’

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan konuyla ilgili, belediye meclis toplantısında konuştu. Kırkpınar’ın yapıldığı dönemde, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından kendilerine gönderilen cezalı isimler listesinde Cengizhan Şimşek’in isminin olmadığını söyleyen Gürkan, “Bu yıl Kırkpınar’ın yapıldığı tarihlerde Türkiye Güreş Federasyonu yetkiliydi. Kırkpınar’a usulüne uygun şekilde Türkiye Güreş Federasyonu ya da yetkili federasyonun lisans verdiği pehlivanlar katılıyor. Her Kırkpınar öncesi biz federasyondan hem katılacak sporcuların hem de o tarihte cezayı olan sporcuların listesini alırız. Bu yıl Türkiye Güreş Federasyonu tarafından bize iletilen cezalı sporular listesinde Cengizhan Şimşek’in ismi yoktu. Dolayısıyla biz tıpkı Cengizhan Şimşek gibi ceza listesinde olmayan ve ama Kırkpınar’da güreşmek için başvuran bütün pehlivanlarımızı Kırkpınar güreşlerine aldık. Onlarda hakemlerin nezaretinde güreşlerini yaptılar” dedi.

‘FEDERASYON KARARI UYGULAMAMIŞ’

Geçtiğimiz günlerde, tahkim kurulunun Cengizhan Şimşek’le ilgili aldığı yasak kararının ortaya çıktığını hatırlatan Gürkan, “Tahkim Kurulu’nun Mart 2022 tarihinden başlayarak, Mart 2023 tarihine kadar Cengizhan Şimşek’in güreşlerden men edildiğine, güreşlere katılamayacağına dair bir kararı varmış. O dönemde yetkili olan Türkiye Güreş Federasyonu bu kararı uygulamamış. Sanırım mahkemeler olacak, davalar açılacaktır. Onlar ne karar verirse herkes ona uymak zorunda ama Kırkpınar’ın yapıldığı tarihte Edirne Belediyesi’ne bildirilen cezalı pehlivanlar listesinde Cengizhan Şimşek’in ismi yoktu, çayıra çıkarak güreşti ve başpehlivan oldu” diye konuştu.

‘RESMİ EVRAK GELDİĞİNDE KEMERİ TAŞ’A TAKACAĞIZ’

1 Ağustos’tan itibaren yağlı güreşi düzenleme yetkisi alan Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu’nun, Cengizhan Şimşek’in başpehlivanlığının düşürüldüğünü açıkladığını belirten Gürkan, “Kanun neyse onu uygulayacağız. Kırkpınar’ı düzenleyen kurum olarak bir karar vermemiz, bir tasarrufta bulunmamız mümkün değil. Federasyon tarafından alınan kararları uygulamak ile yükümlüyüz. Şuanda bize oluşan resmi bir belge, resmi bir yazı yok. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, Cengizhan Şimşek’in başpehlivanlığının düşürüldüğünü ve 661’inci Kırkpınar’da ikinci olan Mustafa Taş’ın başpehlivan olarak onaylandığını duyurdu. Kırkpınar’ı düzenleyen kurum, altın kemeri veren kurum olarak bize Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu’ndan resmi bir yazı gelmesini bekliyoruz. Bu resmi yazı şu ana kadar gelmedi. Resmi yazı geldiğinde biz başpehlivan Mustafa Taş’ı davet ederek, kendisine altın kemeri takacağız, takdim edeceğiz. Kim haklıdır, kim haksızdır tartışmasına girmemiz söz konusu değil. Çünkü hepsi bizim evladımız. Pehlivanların da hatası olabilir, federasyonun da burada bir hatası gözüküyor ama dediğim gibi biz bize gelen resmi kararlara göre hareket etmek zorundayız. Bizimle ilgili hadise budur” ifadelerini kullandı.(DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

– Meclis toplantısının başlaması

– Salonden genel

– Belediye Başkanı Gürkan’ın konuşması

– Salondan detay

(FOTOĞRAFLI)