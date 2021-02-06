Ana Sayfa Haberler Edirne Belediye Bandosu’ndan kısıtlamada ‘moral’ konseri
Kategoriler: Güncel Haberler

Edirne Belediye Bandosu’ndan kısıtlamada ‘moral’ konseri

Olgay GÜLER- Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE (DHA)- EDİRNE Belediye Bandosu, sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinden çıkamayan vatandaşlar için Meriç Nehri kıyısından canlı yayınla moral konseri verdi. Edirne yöresinden birçok şarkının seslendirildiği konser, yayınlandığı sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.
Türkiye genelinde, koronavirüs önlemleri kapsamında cuma günü saat 21.00’de başlayan ve pazartesi günü saat 05.00’e kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında, Edirne Belediyesi moral konserleri düzenliyor. Belediye Başkanlığı’na bağlı bando takımı, her hafta sonu kentin tarihi noktalarına giderek, sosyal medya üzerinden canlı yayınla moral konseri veriyor. Bando takımının bu haftaki durağı ise kentin tarihi noktası Meriç Köprüsü oldu. Köprü yanında bulunan protokol evinde, bando takımı Edirne’ye özgü türküleri seslendirdi. Birçok şarkının seslendirildiği konser, kısa sürede sosyal medya üzerinden binlere kişi tarafından izlendi.
‘HER HAFTA FARKLI NOKTALARA GİDİYORUZ’
Etkinlik hakkında konuşan Edirne Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürü Altan Güzelli, amaçlarının kısıtlama sürecinde evde kalan vatandaşlara hem moral vermek hem de kentin tarihi noktalarını tanıtmak olduğunu ifade etti. Güzelli, “Edirne Belediye Başkanımız Recep Gürkan’ın talimatıyla bando şefliğimiz olarak halkımıza moral konserleri düzenlemeye başladık. Hafta sonları halkımıza evlerinde, neşeyle sıcak bir ortamda bulunmaları için elimizden geldiğince güzel etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Bugün tarihi Meriç Köprümüzün yanındayız. Her hafta farklı noktalara gidiyoruz. Edirne’mizin tarihi mekanlarını tanıtarak, aynı zamanda bandomuzun da ezgileriyle insanların evlerinde moral bulmalarını sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.
Yaklaşık 1 saat süren konser, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

 

Paylaş
Yayınlanma Tarihi
50 saniye önce

Son Haberler

Kazada hayatını kaybeden Habibe hemşireye hüzünlü veda

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde Şanlıurfa’dan ailesini ziyarete gelen, geçirdiği kazada hayatını kaybeden…

22 saniye önce

SPA’ya polis baskınında 7 kişiye, 22 bin lira ceza

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da pandemi tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken müşteri kabul eden SPA merkezine…

32 saniye önce

Abant’a yalnızca yabancı turistler girebildi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı, hafta sonu kısıtlaması nedeniyle boş kaldı.…

1 dakika önce

8’inci kattan düşerek ölen Özgecan, Ankara’da toprağa verildi/Ek fotoğraflar

1 dakika önce

Obama çiftinden Netflix’e 6 film projesi

ABD, (DHA) – Eski ABD Başkanı Barack ve eşi Michelle Obama tarafından kurulan Supreme Ground…

11 dakika önce

Sobadan çıkan yangında yanarak, can verdi

Ali Can ZERAY- Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE (DHA)- EDİRNE'de yatağa bağımlı Mustafa Çilingir (78), birlikte yaşadığı çocuklarının…

11 dakika önce