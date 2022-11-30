Edin Visca: Fenerbahçe maçı, 6 puanlık maç

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Adem AKALAN – Namık Kemal KILINÇ / ANTALYA, (DHA) – Trabzonspor’un deneyimli hücum oyuncusu Edin Visca, bordo-mavili takımın Antalya kampında açıklamalarda bulundu. Visca, şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını ve Fenerbahçe maçında sahada olmak istediğini söyledi.

Trabzonspor, Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle ara liglere verilen arada hazırlıklarını yapmak üzere Antalya’yı seçti. Bordo mavili ekip, Antalya kampında çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürürken, sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan 32 yaşındaki deneyimli orta alan oyuncusu Edin Visca, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“KARİYERİMDE İLK KEZ BÖYLE SAKATLIK YAŞADIM”

Sakatlığından sonra kendisini iyi hissettiğini dile getiren Trabzonsporlu Edin Visca, “Kariyerimde ilk kez böyle bir sakatlık yaşıyorum. Kendimi iyi hissediyorum, zaten son 4 haftadır antrenmanlara çıkıyorum. Yavaş yavaş ilk maç için hazırlanmaya başladım. Sahaları, taraftarları ve arkadaşlarımla oynamayı özledim. Çalışmaya devam ediyorum” dedi.

“SABIRSIZLIKLA SAHAYA ÇIKMAYI BEKLİYORUM”

Düştüğü anda sakatlandığını anladığını dile getiren Visca, “Ben hemen doktora sakatlığın ne kadar süreceğini, ne zaman sahalara döneceğimi sordum ve ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. Ben bildiğiniz üzere idman ve maçları kaçırmayı sevmiyorum. Ben doktora sordum ve o da bana 4 ay sahalardan uzak kalacağımı söyledi. Ben de ‘3 aya inşallah döneceğim’ dedim. 3,5 ay sonra hazır hale geldim. Herkesten çok büyük mesajlar aldım ve hepsine teşekkür ederim. Ben de sabırsızlıkla sahaya çıkmayı bekliyorum” diye konuştu.

“FENERBAHÇE MAÇI, 6 PUANLIK MAÇ”

Fenerbahçe maçında sahada olmak istediğini dile getiren Edin Visca, sezon sonunda şampiyon olacaklarına inandığını vurguladı. Visca, “Fiziksel olarak 4 haftadır çalışmalara devam ediyorum. Fenerbahçe maçına kadar daha 3-4 hafta var. Ben de kariyer olarak hep yüzde 100 çalıştım. Bence o maça kadar fiziksel olarak bir sıkıntı olmayacak. Fenerbahçe maçı önemli bir maç, oynamayı düşünüyorum. Bizim için önemli ve 6 puanlık bir maç oynayacağız. Biz geçen sene çok güzel bir hikaye yazdık, bu sene de inşallah onu yazacağız. Evimizde özellikle çok güçlüyüz ve taraftarımızla beraber herkesi yenebiliriz. Biz futbolcular olarak daha istekli olmalıyız. Bize karşı herkes daha özel motive oluyor. Sezon sonunda geçen seneki gibi kupayı kaldıracağız” şeklinde konuştu.

“GEÇEN SENEKİ GİBİ DAHA İYİ BİR TRABZONSPOR İZLETECEĞİZ”

Hem kupada hem de ligde her maçlarını kazanmaları gerektiğine vurgu yapan Visca, konuşmasını söyle sürdürdü:

“Benim sakatlığımdan dolayı diğer arkadaşlarım oynadı. Takımda sağ bek değişti, sol bek değişti, bu kolay değil. Ben de sağ kanatta oynuyorum. Geçen sene Bruno’ya alışmıştım. Her şey de bir süreç alıyor. Sağlıklı bir şekilde buradayız. Bu 3 hafta içerisinde hep beraber iyi bir kamp yapacağız. Birbirimize alışacağız ve geçen seneki gibi daha iyi bir Trabzonspor izleteceğiz.”

“HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK”

Türkiye’de kalacağına vurgu yapan Visca, Türkiye’nin kendisi için ikinci vatan olduğunu söyledi. Visca, “Burada 12 senede çok şey kazandım. Türk vatandaşı olmak istiyorum ve burada hayatımı sürdürmeyi görüyorum” dedi.

“BİZ EN GÜÇLÜ TAKIMLARDAN BİRİYİZ”

Önlerinde 25 maç olduğunu belirten Edin Visca, “Liderle aramızda 6 puanlık fark var. Geçen seneye göre bu sene ben hiç oynamadım. Yeni bir takımız diyebiliriz. O yüzden bu ara bizim için çok önemli. Takımda sakat olan oyuncular yavaş yavaş dönüyor. Bizim en büyük avantajımız beraber olmak. Biz en güçlü takımlardan biriyiz. Bizim hedefimiz şampiyonluk” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün gerçekleştirdiği antrenman ile hazırlıklarını sürdürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Edin Visca’dan detaylar

– Edin Visca’nın açıklamaları

– Antrenmandan detaylar

– Genel detaylar

FOTOĞRAFLI