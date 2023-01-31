Eden Karzev Başakşehir’de

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İSTANBUL, (DHA)- Spor Toto Süper Lig ekibi Başakşehir, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Eden Karzev ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kulübümüz, son olarak İsrail Ligi ekiplerinden Maccabi Netanya’da forma giyen Eden Karzev ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Eden Karzev’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

(FOTOĞRAFLI)

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