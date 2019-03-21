Ana Sayfa Video Haber Eczanede çalışan down sendromlu Fatih’e, mesai arkadaşlarından pasta Eczanede çalışan down sendromlu Fatih'e, mesai arkadaşlarından pasta Video Haber Eczanede çalışan down sendromlu Fatih’e, mesai arkadaşlarından pasta YazarEditör -21 Mart 2019 60 Facebook Twitter Google+ Linkedin Pinterest Mix ReddIt Telegram VK Digg WhatsApp LINE Email Print http://ajans.dha.com.tr/images/videos/2019_03/2019_03_21/2241842/gaziantep_eczanede_calisan_down_sendromlu_fatih_e_mesai_arkadaslarindan_pasta.mp4 Eczanede çalışan down sendromlu Fatih’e, mesai arkadaşlarından pasta. İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri Video Haber Kendisine tecavüze kalkışan kişinin dudağını ısırarak kurtuldu Video Haber Dünyanın en iyi kadın makaralı okçusu Yeşim Bostan’ın hedefi altın madalya Dış Haberler Hollanda’da polisin operasyon yaptığı bölgedeki Türkler konuştuFACEBOOK YORUMLARI SONSÖZ YORUMLARI İptal Lütfen yorumunuzu girin Lütfen adınızı girin Yanlış bir e-posta adresi girdinizLütfen e-posta adresinizi girin Adımı, e-postamı ve web sitesini bir daha ki girişim için kaydet. This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed. HAFTALIK HAVA DURUMU Ankaraaçık enter location 15.7 ° C 16.7 ° 14.4 ° 25 % 3.6kmh 0 % Per 13 ° Cum 13 ° Cts 13 ° Paz 4 ° Pts 8 ° @sonsozgazete4.474 TakipçilerTakip Et