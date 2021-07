“ECZACILIK FAKÜLTELERİNİN ARTMASI, TOPLUM SAĞLIĞINI DOĞRUDAN TEHDİT EDEN BİR YOLUN ÖNÜNÜ AÇABİLİR”

Ankara Eczacı Odası Başkanı Ecz. Taner Ercanlı, eczanelerin ve eczacıların sorunları ile eczacılık fakültelerinin sayısında yaşanan artışlar hakkında gazetemize konuştu.

Esma ALTIN/ANKARA

Ankara Eczacı Odası Başkanı Ecz. Taner Ercanlı, artan eczacılık fakültelerinin sayıları ve eczacıların yaşadıkları sıkıntılar, nitelikli eczacıların yetiştirilmesinin önemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Halk sağlığını dokunan bir meslek olan eczacılık meslek grubunun nitelikli bir vizyon çerçevesinde yeni eczacılar yetiştirmesi gerektiğini savunan Ercanlı; “Eczacılık mesleği, toplum sağlığını doğrudan ilgilendiren bir meslek. Böyle bir mesleğin mensuplarının eğitildiği laboratuvarlar, eğitim kalitesi son derece önemli. Eğer siz buralara kalitesizleştirirseniz ve buralardan mezun verirseniz önümüzdeki süreçte sadece istihdam meselesi değil, toplum sağlığını doğrudan tehdit eden bir yolun da önünü açmış oluyorsunuz. Bu nedenle eczacılık fakültelerinin bir vizyon çerçevesinde açılması ve ona göre mezun vermesi gerekiyor.” dedi.

‘ARTAN ECZACILIK FAKÜLTELERİ HALK SAĞLIĞINI DA TEHDİT EDEBİLİR’

Son yıllarda art arda açılan pek çok eczacılık fakültesinin nitelik bakımından yetersiz, plansız, programsız bir şekilde eğitim vermesi konusunu eleştiren Ercanlı sözlerine şöyle devam etti; “Hiçbir gelişmiş ülkede veya eğitimi destekleyen, eğitimin önemini bilen ülkelerde üniversitelerin açılması tabi ki kötü olarak gösterilen bir şey olmaz. Fakat bu üniversitelerin bilinçsizce, altyapısı olmadan, herhangi bir stratejik plan hazırlamadan açılması çok ciddi problemleri de beraberinde getiriyor. Özellikle eczacılık mesleği gibi, tıp, diş hekimliği, avukatlık gibi topluma doğrudan dokunan ve toplumun sağlığını, adalet yapısını ilgilendiren kısacası 90 milyona yakın nüfusumuzun neredeyse tamamına doğrudan dokunan bu gibi meslek gruplarını yönlendiren yapının, rol alacak en önemli aktörlerin eğitildiği yerlerin kalitesiz, eksiz olması kabul edilebilir bir durum değildir. Niteliksiz eczacılık fakültelerine karşı bir tepki söz konusu. Birçoğunda öğretim görevlisi yok. Birçoğundan kurucu dekanları veya şu anki mevcut dekanları eczacı bile değil. Bu açıdan baktığımız zaman, konu sadece eczacılık fakültesi meselesi de değil.”

Eczacılık fakültelerinin halkın sağlığı açısından kaliteli bir eğitim programına sahip olmalarının önemine vurgu yapan Ercanlı şunları ifade etti; “ Şu anda diş hekimliği fakültesi, tıp fakültesi, hukuk fakültesi sayısında da inanılmaz bir artış var. Kısacası her yere mantar gibi fakülteler türetiliyor. Eskiden şirketler için bir masa, bir kasa tabiri kullanılırdı. Böyle düşününce bir bina, içine üç sıra sandalye şeklinde eczacılık fakültesi yapılmaya çalışılıyor. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Bu konudaki itirazımın sebebi de şu; eczacılık mesleği, toplum sağlığını doğrudan ilgilendiren bir meslek. Böyle bir mesleğin mensuplarının eğitildiği laboratuvarlar, eğitim kalitesi son derece önemli. Eğer siz buralara kalitesizleştirirseniz ve buralardan mezun verirseniz önümüzdeki süreçte sadece istihdam meselesi değil, toplum sağlığını doğrudan tehdit eden bir yolun da önünü açmış oluyorsunuz. Bu nedenle eczacılık fakültelerinin bir vizyon çerçevesinde açılması ve ona göre mezun vermesi gerekiyor. Bununla ilgili şu anda Sağlık Bakanlığı’nın 2023 vizyonuna göre 32 bin 900 eczacı Türkiye için yeterli öngörülürken bu kadar fakültenin açılması aslında kamunun kendi yaptığı çalışmaya ters düşen bir tablo sergiliyor. Bugün biz 2030 yılında baktığımız zaman Almanya’daki eczane sayısı belliyken, yani 2030 vizyon planı var ortada ve o ölçüde gidiyor eczacı sayısı, eczane sayısı. Önümüze gelen her yere eczacılık fakültesi açarsak böyle bir vizyon ortaya koyamayız.”

‘ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ’

Eczacılık fakültelerinin herhangi bir vizyon yapısına sahip olmadan sırf fakülte kurmak için açılan eğitim kurumlarına dönüşmesinin güvenilirlik açısından da bir tehdit oluşturabileceğini iddia eden Ercanlı şunları söyledi; “Eczacılık fakültelerinin bu şekilde açılması yanlış ve birçoğu akredite değil. Türkiye’de de eczacılık fakültelerini akredite eden akreditasyonla görevli kuruluşlar da var. Bu kuruluşların akredite eczacılık fakültesi sayılarına baktığınız zaman açılan fakültelerin 4’te 1’i, 5’te 1’i kadar sadece akredite olan fakülte var. Bu yüzden atalarımızın da dediği gibi taşıma su ile değirmen dönmez sözünden yola çıkarak açılan eczacılık fakültelerinde öğretim görevlileri olmadan eğitim olmaz. Yetişmiş öğretim görevlisi de yok. Böyle bir sıkıntı da var. Bu nedenle plansız, programsız açılan eczacılık fakülteleri eczacılık mesleği için ileriki süreçlerde inanılmaz derecede sorun olarak karşımıza çıkacak. Toplum sağlığını da çok ciddi bir şekilde zedeleyecek gibi bir noktaya götürecek korkusu var.”

Ankara Eczacı Odası olarak bu konu ile ilgili ne tür çalışmalar yürüttükleri hakkında konuşan Ercanlı şunları dişle getirdi; “Eczacılık fakültelerinin açılması ile ilgili karar Cumhurbaşkanı kararnamesi ve YÖK’ün kararı ile oluyor. Biz bu konu ile ilgili özellikle 2019 yılının Aralık ayında Ankara Eczacı Odası’nda göreve geldikten sonra Türk Eczacı Birliği (TEB)’nde de ikinci başkanlık seviyesinde temsil edilmeye başlandık. Cumhurbaşkanı ve TEB’in yapmış olduğu görüşmede de TEB’in temel gündem maddelerinden bir tanesi, bu eczacılık fakültelerin sayısının bu şekilde artması ve niteliksiz olarak çoğalmasının çok ciddi bir sıkıntı yaratacağı Cumhurbaşkanına kadar iletildi. Bu hemen hemen birçok platformda dile getiriliyor. TEB her platformda bunu yerine getiriyor. En son Ankara Eczacı Odası ev sahipliğinde yapılan bölgeler arası toplantıda bu konu ile ilgili Ankara Ulus’ta eczacılık fakültelerinin açılması ile ilgili miting de düzenlendi. Sürekli bilgi notları, meclis görüşmeleri, kamu otoritesi bu konuda bilgilendiriliyor. Ancak ne hikmetse görüşülen herkes bu konuda bize hak veriyor ama icraat kısmında bakıyorsunuz ki söylenenin tam tersi yapılıyor. Temel çalışma prensiplerimizden bir tanesini de bu niteliksiz fakülte açılışının durdurulması oluşturuyor. Bu durumun bir an önce önüne geçilmelidir. İkinci olarak da sınav sonucunda ilk 100 binden alınmasının 60 bine çekilmesini talep ediyoruz. 60 binin üstünde sınav sonucu elde eden kişilerin bu kadar kritik meslek gruplarına dahil olmaması gerekiyor. Bu ülkemizin geleceği için son derece önemli.”

GÜNCELLENMEYEN İLAÇ FİYAT KARARNAMESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Eczacıların ve eczanelerin yaladığı ekonomik sıkıntılara da değinen Ercanlı, özellikle güncellenmeyen ilaç fiyat kararnamesine dikkat çekti ve sözlerine şöyle devam etti; “Eczacılarımızın ekonomik sıkıntıları mevcut. Özellikle 2009 yılından bu yana halen güncellenmeyen bir ilaç fiyat kararnamesi var. İlaç fiyatları enflasyon oranına, sektörün talepleri ve döviz kuruna göre bir yükseliş gösteriyor. Bu yükseliş ile beraber bakanlığın uyguladığı kademeli bir ilaç kârlılığı var. Bu kademelerin aslında zam geldiğinde güncellenmesi gerekiyor. Fakat 2009 yılından bu taraf bunlar güncellenmiyor. Eczacılığın brüt kârlılığında da çok ciddi şekilde bir düşüşe yol açtı bu durum. Bu düşüş ile beraber eczacılarımız belki cirosal anlamda daha yüksek ciro yapar gibi görünürken kârlılık anlamında çok daha düşük kârlılık elde etmeye başladılar. Bu da şunu beraberinde getiriyor; aslında hep temelinde konuştuğumuz en baştaki husus olan toplum sağlığını doğrudan ilgilendiren, bugün halkın doğrudan ulaşabildiği Türkiye’nin en ücra köşesindeki 27 binin üzerinde eczanemiz var. Nereye giderseniz gidin orada bir eczane mevcut. Eczaneler halkın ilk olarak ulaşabildiği sağlık tesisleridir. Böylesine tesislerin güçlü olması gerekiyor. Zayıf olması, ekonomik olarak eczanın bu tarz problemler ile boğuşması halka vereceği hizmette ve o hizmet alanındaki kaliteyi düşürmesine yol açıyor. Bu açıdan da ilaç fiyat kararnamesinin de süratli bir şekilde güncellenmesi ve günümüzün o fiyat artışlarına göre güncel rakamlara çıkartılması gerekiyor. Bu da şu anda eczacılığın ekonomik anlamda en büyük sıkıntılarından bir tanesi.”

Kamuda çalışan eczacıların da birtakım sıkıntılar yaşadıklarını belirten ve gelir dağılımında bir adaletsizliğin olduğunu iddia eden Ercanlı; “Kamudaki meslektaşlarımızın da çok ciddi sıkıntıları var. Orada da gelir dağılımında adaletsizlik var. Döner sermaye paylarında çok ciddi sıkıntılar var. Emekliliğe yansımayan bir sürü ek ödemeler var. Bundan dolayı eczacılarımız emekli olduğundan çok ciddi hak kaybına uğruyorlar. Genel anlamda ekonomik olarak eczacılarımız yaptığı işin karşılığını hiçbir şekilde maalesef alamıyor.” ifadelerini kullandı.

‘PANDEMİDE CEPHENİN EN ÖNÜNDE ÇALIŞAN ASKERLERİMİZ: ECZACILARIMIZ’

Pandemi sürecinde kendinden ödün vererek ve tamamen toplum sağlığını gözeterek çaışan meslek gruplarından biri olan eczacıların bu süreçteki yaşadıkları ve aşı ile ilgili eczane çalışanlarının yaşadığı sorunları anlatan Ercanlı şunları söyledi; “Eczane çalışanlarımızda birtakım sıkıntılar oldu. Eczacılarımızın Sağlık Bakanlığı veri sisteminde kayıtlı olan bazı meslektaşlarımızda problem oldu. Eczacılar aslında pandemide cephenin en önünde savaşan askerler gibi can siperhane bir göre üstlendiler. Devletimiz maske dağıtımını önce postaneler yoluyla yapmaya çalıştı ama olmadı. Biz her zaman şunu söyledik. Sağlık ürünlerinin yeri her zaman eczanelerdir. Eczacılarımız tüm enfeksiyon riskine karşı bu maskeleri Türkiye’de 125 milyon maskeyi bu da yaklaşık 25 milyon vatandaşa tekabül ediyor, eczanelerimizden hiçbir karşılığı olmadan hastaya bir kamu görevlisi olarak bunları sundular. Eczacılar zaten buna alışkın. Eczacılarımız yıllardır sosyal güvenlik kurumu adına muayene ücreti tahsil ediyor eczaneden. Bu nedenle kamusal meselelerde ciddi katkımız var. Burada eczacının takıldığı nokta şu; grip aşısında da keza aynı sıkıntıyı yaşadık. Bilindiği üzere sağlık ocağında yapılacak denildi. Ancak en son gelinen noktada bunu yine eczaneden halka ulaştırmaya karar verdiler. Burada altı çizilecek nokta, eczanelerimiz ve eczacılarımız Türkiye’deki sağlık sisteminin en vazgeçilmez parçalarından bir tanesidir. Bu yaşanan olayların özeti budur. Bu da görüşmüş oldu. Bu görülmüşten eczacıların sıkıntılarının, cephenin en önünde savaşan askerlerimizin, sağlık savaşçılarının, sağlık emekçilerinin hakları da bunu gören otorite tarafından da dikkate alınsın. Bu haklar kamunun gücü ölçüsünde de verilsin.”

İlaç dışı olarak nitelendirilen sağlık ürünleri ve takviye edici gıdalar gibi ürünlerin marketlerde ve internet sitelerinde satışının hem güvenilirlik hem de sağlık açısından büyük bir yanlış olduğunu savunan Ercanlı; “İlaç dışı ürünlerin de tek doğru adresi eczanelerdir. Her zaman söylüyoruz, bunların satış yeri eczanelerdir. Bir sağlık ürünü eczaneden tüketiciye, hastaya temin edilmelidir. Bu durumu maskede de yaşadık. Gıda takviyelerinde yaşıyoruz. Gıda takviyelerinin birçoğunun ilaçlar ile etkileşimi olabiliyor. Bu nedenle bunların market ya da internet üzerinden satışı doğru bulduğumuz bir husus değil. Fakat ülkemizdeki yasal düzenlemeler şu anda mevzuat açısından bunların internetten satışını müsaade eder konumda. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Bu konuda TEB’in de gerek Tarım Bakanlığı gerekse Sağlık Bakanlığı ile gereken girişimleri oldu bu ürünlerin tek doğru adresi, eczanedir. Eczacı danışmanında da hastaya ulaştırılmalıdır. Özellikle pandeminin doğrudan iletişimi kesmesi ve dijitalleşmeyle beraber oradaki pazarın büyümesi birçok kesimin iştahını kabarttı ve oradaki o iştah kabarması doğal olarak büyüyen pazarda bir göz dikme şekline dönerek bu alanı nasıl alırız meselesine döndü. Bu tarz ürünlerin bir kere saklama şekilleri de çok önemli. Bizim eczanelerimiz ilaç olan yerler olduğu için 7 gün 24 saat ısı-nem takibi kontrolü altında. Dolayısıyla internet ortamından sipariş edilen bu tarz ürünlerin kargoda hangi ısıya maruz kaldığını bir vatandaşın bilme şansı yok. Bundan dolayı bu ürünleri eczaneden alın.” şeklinde konuştu.