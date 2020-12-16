Eczacıbaşı’dan üstün yetenekli 15 genç sanatçıya müzik bursu

Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı’nın yurtdışında müzik eğitimi için verdiği bursu bu yıl, dokuzu kadın altısı erkek 15 genç sanatçı kazandı ve böylece, 1987 yılından bu yana verilen bursları kazanan üstün yetenekli genç sanatçılar 145 kişiye ulaştı ve toplam destek tutarı da 1 milyon dolara yaklaştı.
Eczacıbaşı’dan yapılan açıklamaya göre, burs başvuruları her yıl Haziran-Temmuz aylarında yapılıyor. Yapılan bütün başvurular, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı tarafından belirlenen Müzik Bursları Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlar adaylara Eylül ayında duyuruluyor.
Müzik alanında lisans diplomasına sahip, saygın bir yurtdışı müzik öğrenim kurumunda lisansüstü bir eğitim programına kabul edilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm genç sanatçılar, burs başvurusunda bulunabiliyor.
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı’nın müzik burslarıyla yurtdışında eğitim gören üstün yetenekli gençler , dünya sahnelerinde de adlarından söz ettiriyor. Bunlar arasında en çok dikkat çeken
isimler şöyle:
Muhiddin Dürrüoğlu: Brüksel Kraliyet Konservatuvarı’nda profesör.
Fora Baltacıgil: Münih Filarmoni Orkestrası kontrbas grup şefi
Efe Baltacıgil: Seattle Senfoni Orkestrası Viyolonsel grup şefi
Elif Ezgi Kutlu: Strazburg Operası mezzosoprano
Gökhan Aybulus: Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda piyano ana sanat
dalı öğretim üyesi
Emirhan Tunca: Manhattan School of Music’te Oda müziği hocası
Bu yıl burs kazanan genç sanatçılar:
Aslıhan Keçebaşoğlu
Deniz Ayşe Birdal
Deniz Esen
Denizsu Polat
Ece Selin Yüksel
Elman Mecid
Elvin Hoxha Ganiyev
Erdem Delibaş
Ezgi Göktürk
İdil Kutay
İlker Yiğit Gül
Melis Çom
Pelinnur Işıkcı
Sabahattin Emre Türktopu
Tolga Akman