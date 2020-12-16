Eczacıbaşı’dan üstün yetenekli 15 genç sanatçıya müzik bursu

Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı’nın yurtdışında müzik eğitimi için verdiği bursu bu yıl, dokuzu kadın altısı erkek 15 genç sanatçı kazandı ve böylece, 1987 yılından bu yana verilen bursları kazanan üstün yetenekli genç sanatçılar 145 kişiye ulaştı ve toplam destek tutarı da 1 milyon dolara yaklaştı.

Eczacıbaşı’dan yapılan açıklamaya göre, burs başvuruları her yıl Haziran-Temmuz aylarında yapılıyor. Yapılan bütün başvurular, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı tarafından belirlenen Müzik Bursları Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlar adaylara Eylül ayında duyuruluyor.

Müzik alanında lisans diplomasına sahip, saygın bir yurtdışı müzik öğrenim kurumunda lisansüstü bir eğitim programına kabul edilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm genç sanatçılar, burs başvurusunda bulunabiliyor.

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı’nın müzik burslarıyla yurtdışında eğitim gören üstün yetenekli gençler , dünya sahnelerinde de adlarından söz ettiriyor. Bunlar arasında en çok dikkat çeken

isimler şöyle:

Muhiddin Dürrüoğlu: Brüksel Kraliyet Konservatuvarı’nda profesör.

Fora Baltacıgil: Münih Filarmoni Orkestrası kontrbas grup şefi

Efe Baltacıgil: Seattle Senfoni Orkestrası Viyolonsel grup şefi

Elif Ezgi Kutlu: Strazburg Operası mezzosoprano

Gökhan Aybulus: Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda piyano ana sanat

dalı öğretim üyesi

Emirhan Tunca: Manhattan School of Music’te Oda müziği hocası

Bu yıl burs kazanan genç sanatçılar:

Aslıhan Keçebaşoğlu

Deniz Ayşe Birdal

Deniz Esen

Denizsu Polat

Ece Selin Yüksel

Elman Mecid

Elvin Hoxha Ganiyev

Erdem Delibaş

Ezgi Göktürk

İdil Kutay

İlker Yiğit Gül

Melis Çom

Pelinnur Işıkcı

Sabahattin Emre Türktopu

Tolga Akman