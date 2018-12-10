2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası bronz madalya mücadelesinde Brezilya ekibi Praia ile karşılaşan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-0 galip ayrıldı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

SALON: Shaoxing Olympic Sports Centre

HAKEMLER: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Nathanon Sowapark (Tayland)

ECZACIBAŞI VİTRA: Gözde, Kim, Larson, Beyza, Gibbemeyer, Gamze, Simge (L) (Meliha)

DENTIL PRAIA CLUBE: Fabiana, Carol, Fawcett, Lloyd, Rosamaria, Fe Garay, Suelen (L) (Ananda, Pavao, Bedani)

SETLER: 25-16, 25-18, 25-19

SÜRE: 1 saat 16dakika (24′, 24′, 28′)



Karşılaşmanın birinci setinde Gözde Yılmaz ve Beyza Arıcı’nın etkili oyunu dikkat çekerken, Eczacıbaşı VitrA seti 25-16 zorlanmadan kazandı. Orta oyuncuların blok ve hücumdaki etkili oyunları devam ederken, kaptan Jordan Larson’ın da etkisiyle turuncu beyazlılar ikinci seti 25-18 önde bitirdi. Oyunun kontrolünü maç boyunca elinde tutan Eczacıbaşı VitrA, üçüncü seti de kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.