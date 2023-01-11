Eczacıbaşı Dynavit, namağlup lider ünvanını korudu

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Eczacıbaşı Dynavit – Grupa Azoty Chemik Police: 3-1

İSTANBUL,(DHA)-

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SALON: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol

HAKEMLER: Benedikt Geukes (GER), Ricardo Ferreira (PT).

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Heyrman, Ognjenovic, Hande, Jack-Kısal, Fabris, Voronkova, Simge (L), Aybüke (L), Saliha, Yasemin, Yaprak.

GRUPA AZOTY CHEMİK POLİCE: Oveckova, Cipriano, Korneluk, Brakocevic-Canzian, Lukasik, Wasilewska, Stenzel (L), Almeida de Souza, Polec, Czyrnianska, Sikorska, Oveckova.

SETLER: 3-1 (21-25, 25-14, 25-20, 25-17)

SÜRE: 101 dakika (25,21,32,23)

2023 CEV Şampiyonlar Ligi’nde Eczacıbaşı Dynavit, E grubu ikincisi Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik Police’i 3-1 mağlup etti. Turuncu beyazlılar, CEV Şampiyonlar Ligi’ndeki galibiyet serisini üç maça çıkardı. Yeni yıla galibiyetle başlayan Eczacıbaşı Dynavit, namağlup lider unvanını da sürdürdü.

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