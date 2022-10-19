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Eczacıbaşı Dynavit maçlarda Erikli ile susuzluğunu giderecek

İstanbul DHA

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Erikli, yedinci kez Eczacıbaşı Dynavit’in su sponsoru oldu.

Türkiye’nin ambalajlı su markalarından Erikli, Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi. 2022-23 voleybol sezonu için imzalanan anlaşmayla Erikli, üst üste yedinci kez Eczacıbaşı Dynavit’in resmi su sponsoru’ oldu. Yapılan anlaşma ile Erikli sadece yurt içindeki maçlarda değil dünyanın dört bir yanına uzanan yurt dışı deplasman maçlarında da başarılı ekibin yanında olacak.

Uludağ’ın zirvesinden ve tek kaynaktan gelen doğal kaynak suyunu, lezzet ve tazeliğini koruyarak tüketicisi ile buluşturan Erikli, Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı’na verdiği desteği yeni sezona taşıdı. Bu kapsamda Erikli, yapılan anlaşma ile 2022-23 voleybol sezonunda Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı’nın resmi su sponsoru oldu.

Uzun yıllardır spora ve kadınlara destek olmayı sürdüren Erikli, altı yıldır devam eden anlaşmanın yeni döneminde, sponsorluk kapsamını da genişletti. Bu doğrultuda Erikli 2022-23 voleybol sezonunda, Eczacıbaşı Spor Kulübünün altyapı sporcularına da su desteği verecek. Anlaşma ile, pek çok yönden kadınlara ilham olan ve genç sporcular yetiştirilmesine öncülük eden Eczacıbaşı Dynavit’in başarı mücadelesine, Erikli lezzeti ve tazeliği eşlik edecek. Erikli, sadece yurt içindeki maçlarda değil dünyanın dört bir yanına uzanan yurt dışı deplasman maçlarında da başarılı ekibin yanında olacak.

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